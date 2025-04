Nascite ancora in calo in Liguria: 1,16 figli per donna. Popolazione attiva al 60.5%, ultima regione d’Italia

Genova. Continua il calo delle nascite in Liguria: sono state circa 8.300 nel 2024, lo 0,1% in meno rispetto al 2023 con il numero medio di figli per donna che diminuisce a 1,16 nel 2024, rispetto a 1,17 nel 2023 e a 1,20 nel 2022, mentre l’età media del parto in Liguria si attesta a 32,6 anni in linea con la media nazionale.

Lo rileva l’Istat attraverso un rapporto sugli indicatori demografici nel 2024. Nel quadro di una fecondità bassa e tardiva, diffusa in tutto il Paese, con differenze tra le ripartizioni geografiche sempre più lievi, si evidenziano ancora condizioni di eterogeneità. Solo le regioni del Mezzogiorno, con l’eccezione della Calabria, raggiungono il proprio minimo storico nel 2024.

