Nuovo Ferraris: il “gruppo del Waterfront” all’80%, Genoa e Samp al 10% nella società per il restyling

Genova. Era attesa entro la fine di marzo l’offerta vincolante della nuova società formata da Cds (il gruppo lombardo che sta portando avanti il progetto Waterfront Levante), Genoa e Sampdoria, per l’acquisto e il restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova.

L’offerta non è arrivata al Comune. E’ arrivata, però, una sorta di impegnativa in cui la newco che sarà costituita all’80% da Cds, al 10% da Genoa e al restante 10% dalla Sampdoria, spiegano che entro il 20 settembre 2025 verrà presentato il documento vincolante per l’acquisizione dell’impianto e il progetto di ristrutturazione vero e proprio.

