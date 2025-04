Scade il prossimo 8 aprile il termine per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del parcheggio utenti e la predisposizione dell’impianto fotovoltaico della piscina di Santa Caterina a Sarzana. La procedura prevede che qualora pervenga un numero di candidature idonee inferiore o uguale a 10 la stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata tutti gli operatori che hanno manifestato interesse. Nel caso il numero sia superiore si procederà invece con la formazione di una graduatoria con l’attribuzione di punteggi specifici. L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto è di 153.197 euro mentre la durata prevista è di 270 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori slittati ormai di oltre un anno.

L’articolo Piscina di Santa Caterina: manifestazioni di interesse per la realizzazione del parcheggio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com