Problemi organizzativi, rinviato a ottobre lo spettacolo di Giovanni Scifoni “Frà – San Francesco, la superstar del Medioevo”

Il Teatro Civico comunica che lo spettacolo “Frà – San Francesco, la superstar del Medioevo”, di e con Giovanni Scifoni, previsto giovedì 17 aprile, è rinviato, a causa di sopraggiunti problemi organizzativi, a venerdì 17 ottobre 2025. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data. Per eventuali richieste di rimborso la procedura è la seguente: per chi ha acquistato i biglietti al Botteghino è necessario presentarsi alla biglietteria con i titoli acquistati e il proprio IBAN entro e non oltre venerdì 9 maggio 2025. Le richieste pervenute dopo tale data, non potranno essere soddisfatte. per chi ha acquistato i biglietti on line su Ticket One, la piattaforma comunicherà via mail le modalità attraverso le quali ottenere il rimborso. Info: Botteghino Teatro Civico La Spezia (ingresso da Via Carpenino) – tel. 0187- 727521 email:Orari di apertura: dal lunedì al sabato 8.30/12.00, il mercoledì anche dalle 16 alle 19.