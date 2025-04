Ratti: “Comune pronto a investire milioni nell’anno pre elettorale per interventi tralasciati negli ultimi anni”

“Nell’ultimo consiglio comunale, tra i numerosi punti all’ordine del giorno, sono state dibattute due scadenze molto importanti per un ente pubblico: approvazione del Rendiconto 2024 e variazione al Bilancio di previsione – applicazione avanzo di amministrazione. Ovviamente illustrati dall’amministrazione con enfasi e con grande soddisfazione. Tutto bello? Non proprio”. Lo afferma in una nota Bernardo Ratti, consigliere comunale di opposizione a Lerici tra le file del gruppo Siamo il Golfo dei poeti.

“Nel corso della seduta ho evidenziato parecchie incongruenze e voci da chiarire meglio – dice ancora Ratti -. In primis che una variazione al Bilancio di previsione, con una parte disponibile dell’avanzo di oltre 7 milioni, di cui oltre 3 milioni e mezzo da destinarsi ad investimenti, sta a significare che a fronte del Bilancio di previsione presentato solo pochi mesi fa le ‘previsioni’ sono sostanzialmente cambiate. Ora questi milioni ‘avanzati’ verranno investiti durante l’ultimo anno di amministrazione, anno pre elettorale, per interventi che negli ultimi anni sono stati tralasciati, come ad esempio le asfaltature delle strade, in gran parte in condizioni imbarazzanti. La poca manutenzione del territorio e dei lavori pubblici ordinari, negli anni, è sotto gli occhi di tutti, quindi sarebbe stato meglio attivarsi prima, non gli ultimi mesi con qualche milione ‘avanzato’. Ma questa è evidente precisa strategia politica”.

