Rezzoaglio: protezione civile, concluso il corso di formazione

Si è concluso domenica 30 marzo, a Rezzoaglio, il Corso di formazione per i Volontari della Sezione Val d’Aveto dell’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria Odv, affiliata a Prociv-Arci. L’amministrazione comunale di Rezzoaglio ha espresso al Presidente dell’Associazione Matteo Rezzoagli sentiti ringraziamenti per aver condiviso il progetto di ricostituzione del Gruppo di Protezione Civile in Val d’Aveto.

Un ringraziamento doveroso ai formatori che si sono alternati durante le varie lezioni: al prof. Emilio Ardovino, all’infermiera Matilde Gnecco, al tenente di vascello Gabriele Carella ed alla dottoressa Simona Celle.

