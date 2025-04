Rifiuti in porto, lavoratori Geam in sciopero dopo il mancato rinnovo: attesa per l’esito della gara per l’affidamento del servizio

Genova. Hanno incrociato le braccia questa mattina i lavoratori della Geam, la società pubblica partecipata dal 51% da Amiu e al 49% dall’Autorità di Sistema Portuale, dopo che Palazzo San Giorgio non ha rinnovato l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti nel porto di Genova.

La ditta conta circa 50 lavoratori che ora vedono a rischio il proprio posto di lavoro. Una situazione che da mesi sta creando tensioni nelle banchine dello scalo genovese. Dopo l’ultima gara per l’affidamento del servizio, palazzo San Giorgio, pur avendo aperto le buste, la momento non ha ancora comunicato il vincitore della commessa, non rinnovando neanche l’affidamento temporaneo alla Geam per traghettare il periodo di passaggio.

