Genova. La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 36.a alla 38.a giornata del campionato Serie Bkt 2024/25. Di seguito data e orario delle partite della Sampdoria.

36.a Sampdoria vs Cremonese (giovedì 1° maggio 2025, ore 15.00)

37.a Catanzaro vs Sampdoria (domenica 4 maggio 2025, ore 15.00)

38.a Sampdoria vs Salernitana (venerdì 9 maggio 2025, ore 20.30)

» leggi tutto su www.genova24.it