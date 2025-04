Sampdoria, ripresi gli allenamenti a Bogliasco con Semplici: testa al Picco per non cadere a picco

Le tempistiche del cambio di allenatore non sono il forte della Sampdoria di questa stagione. Si parte con Pirlo liquidato dopo appena tre partite e con Sottil esonerato dopo il Sassuolo anche se da due settimane era chiaro lo scollamento tra squadra e tecnico. Ora, dopo aver sondato vari tecnici i blucerchiati sono ripartiti con Semplici dopo la disfatta di Frosinone. Si rimanda quindi alla partita di domenica alle ore 17,15 al Picco di La Spezia la scelta.

Pare inevitabile che senza tre punti il club virerà sul quarto tecnico stagionale. Se in primo luogo la speranza della piazza è in una vittoria, ovvio, in seconda battuta l’auspicio è che in caso di ulteriori prova ed esito negativi il club sia pronto a cambiare la sera stessa. La sensazione è che Semplici abbia un’ultima chance non tanto per convinzione societaria ma a causa di una sottovalutazione/cattiva valutazione dei segnali di allarme che la gestione del tecnico toscano aveva dato nelle settimane prima della sosta.

