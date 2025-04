Sottosegretari e assessori regionali, Pd: “Bucci fugge dal referendum, allora ne faremo due”

Liguria. “Per paura del referendum sull’introduzione dei sottosegretari, il presidente Marco Bucci fugge e divide in due la riforma dello Statuto della Regione. Vorrà dire che non faremo più un solo referendum, ma ne faremo due”. Così, all’agenzia Dire, i consiglieri regionali del Pd, Davide Natale ed Enrico Ioculano.

La reazione del Partito democratico ligure, che aveva già annunciato di voler ricorrere alla consultazione popolare per bocciare la riforma, dopo l’annuncio da parte del governatore dello spacchettamento della riforma dello Statuto. Giovedì scorso, il governatore aveva annunciato l’arrivo di due emendamenti distinti: uno solo per l’introduzione dei sottosegretari, l’altro per il recepimento dell’eventuale aumento degli assessori su cui si aspetta un provvedimento di legge nazionale. La seconda modifica sarà accompagnata anche dall’adeguamento automatico a un’eventuale modifica sempre nazionale del numero massimo dei consiglieri regionali.

» leggi tutto su www.genova24.it