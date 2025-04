“Succede in biblioteca”: in Mediatica la scrittrice Marzia Dati presenta il suo libro “John Reed. La storia di un poeta nell’America del primo Novecento”

Con “Succede in biblioteca”, il Sistema Bibliotecario Urbano del Comune della Spezia continua la sua attività di promozione della lettura attraverso l’organizzazione di incontri. Venerdì 4 aprile 17 alla Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”, Marzia Dati presenta il suo libro “John Reed. La storia di un poeta nell’America del primo Novecento” edito da ETS, 2024. Dialoga con l’autrice Adriana Beverini. La monografia di “John Reed: la storia di un poeta dell’America del primo Novecento di Marzia Dati svela per la prima volta il volto nascosto di John Reed, uno tra i più grandi giornalisti del Novecento. Inviato speciale ante-litteram, conosciuto in tutto il mondo per il famoso reportage sulla “Rivoluzione Russa. I dieci giorni che sconvolsero il mondo” (1919) e per il film “Reds” di Warren Beatty, John Reed fu anche un poeta, ma a causa della sua militanza politica nell’America del maccartismo la sua produzione poetica è stata oscurata. In questo volume l’autrice presenta il corpus poetico di Reed e ne delinea la sua poetica. La partecipazione è gratuita e libera fino ad esaurimento posti.

