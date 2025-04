Vento spinge yacht in avaria tra gli impianti di mitilicoltura alla Palmaria: recuperato, nessun ferito

Sono terminate nel pomeriggio le operazioni di recupero e messa in sicurezza dello yacht di 21 metri che oggi pomeriggio si è incagliato in prossimità di Punta Secco alla Palmaria rimanendo in balia delle onde. Lo yacht ha avuto un’avaria al motore e a causa del forte vento di grecale innalzatosi sul litorale spezzino, scarrocciava fino ad entrare all’interno degli impianti di mitilicoltura. Il comandante ha lanciato l’allarme e si è attivata la Capitaneria di Porto con l’equipaggio Sar e inviata sul posto la motovedetta CP 865.

Sono intervenuti anche un rimorchiatore e una ditta spezzina di lavori subacquei che ha liberato le eliche dell’imbarcazione, consentendo la ripresa della navigazione dell’unità da diporto, scortata dalla Guardia costiera fino al suo ormeggio nel Porto Mirabello. L’imbarcazione è stata dunque liberata e sono stati evitati ulteriori danni, senza feriti.

