Albenga apre le candidature per le Onorificenze Civiche 2025

Albenga. Ad Albenga si aprono le candidature per l’assegnazione delle civiche benemerenze, così come stabilito dal “Regolamento Comunale per l’Attribuzione delle Civiche Benemerenze” approvato con delibera numero 8 del 24 febbraio 2025.

I riconoscimenti introdotti sono:

– Civica Benemerenza: destinata a coloro che si siano distinti con opere concrete nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport o con iniziative di carattere sociale e filantropico;

– Cittadinanza Onoraria: conferita a persone che abbiano dimostrato eccezionale solidarietà, impegno culturale, miglioramento della convivenza sociale o un particolare affetto verso la città;

– Ambasciatore di Albenga: destinato a figure che, attraverso la loro attività nazionale o internazionale, abbiano contribuito a promuovere il territorio e il patrimonio culturale di Albenga nel mondo.

