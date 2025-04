Alla scoperta del giallo con Elisabetta Amoroso e la professoressa Cinzia Forma

La letteratura gialla incontra l’ironia e il noir in un evento da non perdere! Il 4 aprile alle ore 17:30, presso la sede dell’associazione AIDEA in via Persio 27, avrà luogo un incontro dedicato alla scoperta del genere giallo con sfumature di amara e irriverente humor.

La professoressa Cinzia Forma guiderà il pubblico in un viaggio tra le pagine della scrittrice Elisabetta Amoroso, con letture curate dai Magnifici Lettori. Saranno presentati i libri “Pensione o morte” e “Omicidi a fin di bene e altre nefandezze”, opere che coniugano atmosfere noir e un pizzico di umorismo tagliente.

