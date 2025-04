Dalla Banca del Tempo Camogli

Camogli, già conosciuta per aver ospitato il primo Torneo di Burraco a Teatro con due edizioni di successo, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per le iniziative innovative e di grande attrattiva. Questa volta, l’idea di organizzare un Torneo di Burraco dedicato esclusivamente agli under 30 nasce grazie alla creatività e alla sensibilità della Banca del Tempo.

» leggi tutto su www.levantenews.it