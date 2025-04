Col Fai Giovani a Levanto, un’esperienza imperdibile tra storia, arte e paesaggio

Ultimi posti disponibili per l’evento organizzato dal Gruppo FAI Giovani La Spezia, in collaborazione con il Gruppo FAI Giovani Portofino-Tigullio, in occasione della Notte della Geografia 2025. Quella di venerdì 4 aprile, con ritrovo in Corso Italia 17 alle 16.30, sarà un’occasione per scoprire Levanto attraverso il racconto dei viaggiatori del passato, grazie al contributo delle ricercatrici dell’Universita Roma Tre Carolien Fornasari e Camilla Giantomasso nonché grazie a Enrico Priarone dell’Universita di Genova. L’iniziativa rientra nel progetto Envisioning Landscapes, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Next Generation EU. Sarà anche il momento perfetto per votare per Tellaro ai Luoghi del Cuore FAI, a pochi giorni dalla chiusura del censimento. Prenotazioni: laspezia@faigiovani.fondoambiente.it.

