Comunali, Piciocchi e il “patto con i giovani”: ecco i candidati ‘young’ di Vince Genova

Genova. Sono Giulia Anania, 28 anni, Giacomo Laganaro, 24 e Lorenzo Pagnoni, 25 anni, i tre candidati dei Giovani di Vince Genova candidati al consiglio comunale nella lista civica che sostiene Pietro Piciocchi sindaco alle prossime elezioni. Un’altra dozzina sono i candidati “young” nei municipi, parte dello stesso gruppo di giovani che oggi si sono presentati con un evento, insieme allo stesso Piciocchi, al Mog di via XX Settembre. “Da questa sera nasce l’idea di un patto con i giovani” ha detto Piciocchi.

“La nostra non è un’adesione passiva – dice Laganaro, responsabile del gruppo e già consigliere delegato alle politiche giovanili e all’Università per il municipio Medio Levante – abbiamo elaborato alcuni punti che saranno inclusi nel programma di Piciocchi, nella convinzione che Genova può essere una città per giovani, quando c’è prospettiva, lavoro e divertimento i giovani arrivano e restano”.

