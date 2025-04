Digestore, Tar dichiara inammissibile ricorso Provincia per annullamento delibera Anac sulla gara

Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato lo scorso anno dalla Provincia della Spezia contro l’Autorità nazionale anticorruzione per l’annullamento della delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione, emessa nel febbraio 2024, sulla gara per la realizzazione del biodigestore di Saliceti, attualmente in costruzione da parte di Recos, delibera formulata ad esito di una procedura intrapresa per valutare segnalazioni giunte all’Autorità da parte di comitati e associazioni. In particolare, nella deliberazione Anac osservava che realizzazione e gestione dell’impianto di Saliceti “in luogo dell’adeguamento di un impianto esistente nel sito di Boscalino con capacità produttiva sensibilmente inferiore – si legge -, si configura quale affidamento senza procedure di gara, in contrasto con i principi di trasparenza e concorrenzialità delle pubbliche concessioni”, affermando infine Anac che “non si rileva la ricorrenza dei presupposti di legge per la modifica del contratto senza il previo espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica, non sussistendo l’asserita condizione di imprevedibilità della variante”.

Tornando alla sentenza (consultabile QUI) sul ricorso, questo è stato dichiarato inammissibile (con spese compensate) dal Tribunale amministrativo laziale “per difetto di interesse, in ragione del fatto […] – si legge nella sentenza – che la delibera gravata non appare idonea a determinare una lesione diretta e immediata della sfera giuridica della ricorrente”, cioè la Provincia; e, si legge ancora, “il ricorso va dichiarato inammissibile, non sussistendo nel caso di specie, in capo alla ricorrente, il necessario interesse diretto, concreto e attuale all’annullamento della delibera Anac gravata (strettamente ricollegato a una diretta e immediata lesione della sfera giuridica della ricorrente, determinata dalla delibera Anac medesima, rimovibile con l’eventuale accoglimento del ricorso)”.

