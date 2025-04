Foibe, gli studenti liguri nei luoghi dell’esodo italiano: “Esperienza che ci ha segnati”

Genova. Ieri, nel secondo giorno del viaggio dedicato alla conoscenza della tragedia che colpì gli italiani alla fine della seconda guerra mondiale, la delegazione ligure ha visitato il Magazzino 18: il museo si trova nel porto di Trieste e in quel silos vennero ammassate le poche cose che gli italiani, costretti alla fuga dalle Venezia Giulia e Dalmazia, non poterono portare con sé e oggi rappresenta, dunque, una drammatica testimonianza della straziante separazione di migliaia di famiglie dalla terra dove per secoli la comunità italiana aveva vissuto.

Lunedì, nel primo giorno del viaggio, si è svolta la visita al sacrario militare di Redipuglia dove riposano le salme di oltre 100mila soldati morti nella Prima guerra mondiale. Ieri mattina la delegazione è entrata nel Museo del Lasciapassare, a Gorizia, al confine fra Italia e Slovenia, che rappresenta una preziosa documentazione della storia di Gorizia e, al di là del confine, di Nova Gorica.

