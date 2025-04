“Franciscus, il folle che parlava agli uccelli”: lo spettacolo di Cristicchi al Teatro Nazionale

Genova. Nel primo fine settimana di aprile, da venerdì 4 a domenica 6, Simone Cristicchi è ospite del Teatro Nazionale di Genova con lo spettacolo musicale Franciscus – Il folle che parlava agli uccelli, in scena nella sala Ivo Chiesa.

San Francesco d’Assisi è una figura fondamentale non solo del cristianesimo ma anche della letteratura italiana e, più in generale, della storia dell’Occidente: rivoluzionario nel celebrare la grandezza della semplicità, rivelatore nel mettere in luce l’intima connessione tra ogni essere vivente, coinvolgente nel predicare l’amore universale e tra i padri della lingua italiana con il suo Cantico delle Creature.

