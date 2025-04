Giancarlo Delfino ci riprova: “Finale, se sono qua è perché credo di salvarmi. Non è semplice ma si può fare”

Finale Ligure. Non basterà certo un uomo per risolvere i problemi, ma il club giallorossoblù si è affidato al suo “Mister Wolf”. Giancarlo Delfino è tornato al Finale, a lui il compito di provare a salvare la squadra. I giallorossoblù si trovano a 21 punti al terz’ultimo posto in classifica. Serve uno scossone importantissimo per tirarsi su da queste acque pericolosissime e starà al tecnico andorese dare una svolta significativa per quest’ultima e decisiva parte di stagione.

“Ci siamo allenati tantissimo perché siamo entrati in campo tardi dopo aver parlato un attimo com’era giusto che sia – ha dichiarato dopo il primo allenamento di ieri sera -. Essere qua è importante perché ci sono tante emozioni che mi riportano all’anno scorso e voglio bene a questi ragazzi. La società è venuta incontro ai miei vari tipi di richiesta e c’è la volontà di conseguire l’obiettivo della salvezza. Nel primo allenamento ho visto la voglia di farlo e ho assistito a diverse loro partite. Ci potevano essere dei punti in più ma se il campo ha determinato quello non c’è niente da dire. Ci sono tante cose sulle quali lavorare ma ho visto la volontà di mettersi a disposizione che è quello che volevo”.

» leggi tutto su www.ivg.it