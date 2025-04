I ragazzi del Capellini-Sauro protagonisti del programma di mobilità Erasmus +2025

Si è appena conclusa una settimana di intensa attività all’estero per due gruppi di studentesse e studenti dell’Istituto Capellini-Sauro. Dal 24 al 30 Marzo gli studenti hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza immersiva in due paesi partner del progetto in questione, a Chateaubriant, in Francia e a Wodzislaw Slaski, in Polonia. Il project work ha avuto come punti fondamentali la sostenibilità e l’ambiente, l’uso di energie rinnovabili, la cittadinanza europea consapevole, i diritti umani e l’uso delle nuove tecnologie. Si è trattato di un momento molto significativo di scambio culturale, in cui gli studenti hanno potuto approfondire alcuni aspetti della metodologia di insegnamento delle scuole dei paesi ospitanti. Non sono mancati spunti di riflessione sia per i discenti che per gli insegnanti, che hanno partecipato anche al programma di job shadowing, ovvero l’affiancamento a un collega straniero, con lo scopo di apprendere il più possibile un altro metodo di insegnamento e carpire differenze, facendo tesoro dei pro e contro di ogni singolo sistema scolastico.

