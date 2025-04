L’area ex Enel approdo di un elettrodotto sottomarino in arrivo da Algeria o Spagna

Potrebbe esserci ancora l’energia elettrica nel futuro dell’area dell’ex centrale Enel della Spezia. Due diverse proposte per fare dell’area di Vallegrande l’hub di altrettanti elettrodotti sottomarini sono state inserite da Terna nell’ultima edizione del proprio Piano di Sviluppo, il documento attraverso sui viene pianificata sul medio periodo la configurazione delle rete elettrica di trasmissione nazionale. Tra gli obiettivi c’è una maggiore integrazione con i sistemi dei Paesi vicini per ottimizzare produzione e consumo dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

In quest’ottica sono state elaborate due proposte private per fare del Golfo dei Poeti l’approdo di Medilink, elettrodotto lungo 975 km con l’altro capo ad Annaba in Algeria, e di Apollo-Link, progetto per scambiare corrente elettrica tra Spagna e Italia attraverso un cavo steso per 660 km con punto di entrata principale in Catalogna. Entrambi con capacità nominale di 2.000 MW, la prima proposta arriva dall’azienda italiana Zhero Europe mentre la seconda da Omnia. Sfrutterebbero la tecnologia high-voltage direct current per la trasmissione in corrente continua di recente sviluppo.

