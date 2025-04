Liceo tecnologico, Cavo: “Per ministro Valditara iniziativa pioneristica. Genova sempre avanti”

Genova.”C’è grande soddisfazione per le parole del ministro Valditara, che rispondendo in aula a una mia interrogazione sul Liceo tecnologico sperimentale della Valpolcevera ha parlato di un ‘iniziativa ambiziosa e pionieristica’, che ‘aspira a diventare un punto di riferimento per l’intero sistema educativo regionale e nazionale . Una novità assoluta nel panorama formativo italiano’. Genova si conferma una città a vocazione tecnologica, innovatrice, capace di anticipare i tempi, sempre avanti”.

Lo ha detto Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati, nel question time con Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara sul progetto del Liceo tecnologico sperimentale della Valpolcevera, inserito nell’ambito del Distretto Educativo dell’Innovazione (D.E.D.I.) per il quale è stato sottoscritto l’accordo lo scorso 22 ottobre.

