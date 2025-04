Sabato 5 aprile, il suggestivo borgo di Bibola, nel comune di Aulla, ospiterà “Lunaris – Sotto la Luna di Bibola”, un evento dedicato al nostro satellite naturale organizzato dall’Associazione Astrofili Spezzini in collaborazione con la pagina Facebook “Bibola il feudo e i suoi castelli” e con il patrocinio e il contributo del Comune di Aulla. La serata avrà inizio alle ore 20:00 con una conferenza tenuta da Claudio Cosci, esperto e scrittore di astronautica, che guiderà in un viaggio attraverso le missioni Apollo e il futuro dell’uomo sulla Luna. Durante l’evento sarà disponibile il suo libro Papà, che bella la Luna! Me la racconti?. A seguire, i più piccoli potranno partecipare a laboratori didattici sulla Luna, mentre il pubblico potrà ammirare il satellite e gli altri oggetti del cielo primaverile grazie ai telescopi messi a disposizione dagli astrofili. L’evento è gratuito e aperto a tutti. “Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti della Luna e lasciarsi affascinare dalla bellezza del cielo notturno in una cornice storica unica come quella di Bibola”, sottolineano gli organizzatori.

L’articolo “Lunaris – Sotto la Luna di Bibola”, una serata tra approfondimento e osservazione del cielo primaverile proviene da Città della Spezia.

