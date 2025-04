Online “Viola”, il corto girato a Sarzana

È ora online il nuovo cortometraggio Overlook Filmmaking Labs girato all’interno del primo workshop di cinema Shooting Labs il 15 e 16 marzo a Sarzana. Realizzato in collaborazione con il Lavoratorio Artistico e con il supporto audiovisivo di Taddeofilm, il workshop propone una formula intensiva di formazione teorica e pratica secondo il metodo della nuova scuola di cinema e filmmaking fondata da Alessio Ciancianaini tra La Spezia e Massa Carrara.

La trama è semplice e vede Viola (Irene Fraschetti) camminare e muoversi per le strade di una piccola città, seguita a distanza da uno strano uomo (Fabio Cristiani), molto più grande di lei, sino al luogo in cui la ragazza lavora. Il corto “Viola” è stato ideato, scritto, diretto, girato e montato in sole 18 ore dai partecipanti: Thomas Allen, Diana Viola Curti, Dimitri Pancaccini, Giovanni Pecoraro e Giampaolo Poi, organizzati in troupe con la supervisione e guida di Alessio Ciancianaini, backstage a cura di Umberto Balduzzi e Mattia Tognoni, giovani collaboratori della scuola. Dice Ciancianaini, responsabile di progetto e curatore del programma: «Il primo Shooting Labs, ospitato nella bellissima sede di Radio Rogna, si è confermato un ottimo format per proporre la nostra idea di formazione e didattica basata principalmente su qualità dei contenuti, metodologia, attenzione alla professionalità e tecnica. Questo cortometraggio, come i feedback degli allievi e la relazione attivata, ne sono la più preziosa testimonianza. Non vediamo l’ora di riproporlo e magari anche fuori porta».

