Pd: “Casa del volontariato a San Lazzaro? Bene ma bisogna verificarne portata concreta”

“Casa del volontariato provinciale a San Lazzaro? Bene questo tipo di proposta, ma è importante anche verificarne la fattibilità e la portata concreta. L’atteggiamento della Regione rimane grave”. Il Partito Democratico di Sarzana ritorna con una nota sulla questione del trasferimento del Polo della Protezione Civile dall’attuale sede di Santo Stefano Magra a una sede futura di Brugnato. Proposta dell’assessore regionale Giampedrone che ha suscitato le reazioni negative dei sindaci della Val di Magra, escluso Sarzana, ma soprattutto si è attirata le proteste del volontariato provinciale, prevalentemente radicato e operativo proprio nella stessa Val di Magra. A sparigliare la situazione è intervenuto il tentativo di mediazione della sindaca Ponzanelli, la quale, pur approvando le decisioni imposte unilateralmente dall’assessore Giampedrone, ha parlato della possibilità di creare una casa del volontariato provinciale a San Lazzaro, in un bene confiscato ancora non assegnato al Comune. “L’importanza della questione impone la massima serietà: la proposta della sindaca Ponzanelli dovrà essere approfondita e discussa nelle sedi opportune, con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati, a partire dai sindaci del territorio. Questa stessa proposta, benché astrattamente lodevole, non deve servire a nascondere gli errori di Giampedrone nel metodo e nel merito: con il suo diktat, l’assessore regionale ha cercato di dividere i territori, ha saltato i sindaci, ha messo anche i volontari davanti a un fatto compiuto. Trascurando le evidenti difficoltà organizzative, logistiche e di risorse umane che seguirebbero la soppressione del polo di Santo Stefano Magra. Se la proposta della sindaca Ponzanelli è una iniziativa seria, si facciano tutti i passaggi dovuti: è stata avanzata alle competenti autorità regionali con le necessarie formalità? È stata condivisa e approfondita con gli altri sindaci? Ma soprattutto: si ritiene politicamente opportuno il comportamento di chi fa calare dall’alto decisioni indiscutibili negando ogni spazio di critica e di confronto? Si faccia velocemente chiarezza su una vicenda molto delicata: essa rischia di intaccare un sistema che fino ad oggi ha funzionato egregiamente e che non aveva bisogno di queste inutili tensioni, causate dal metodo sbagliato dell’assessore Giampedrone, il quale ha escluso quei sindaci della Val di Magra che lo avevano criticato e gli avevano però chiesto un incontro (esteso a tutti gli altri Sindaci e ai rappresentanti dei Volontari). No alle proposte vaghe, sì a un chiarimento utile rispetto ai propositi e ai metodi sbagliati della Regione”.

