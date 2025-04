Premiati gli atleti liguri degli Special Olympics invernali insieme alla direttrice Alessia Bonati

Rodolfo Serra, Giuseppe Morabito, Giuditta Guglieri e Federica Basso: ecco i quattro atleti liguri di Special Olympics che oggi pomeriggio, nella Sala della Trasparenza, sono stati premiati dagli assessori regionali Simona Ferro e Massimo Nicolò per la partecipazione agli Special Olympics World Winter Games, i giochi invernali per persone con disabilità intellettiva che si sono svolti in Piemonte dall’8 al 15 marzo.

Ai giochi, che rappresentano l’evento sportivo più grande al mondo, hanno partecipato 1500 atleti provenienti da 101 paesi. Tra le principali discipline figurano lo sci alpino e lo sci nordico, lo snowboard, la danza sportiva, la corsa con le racchette da neve, il floorball, il pattinaggio artistico su ghiaccio e il pattinaggio di velocità su ghiaccio.

