Prevenire il cancro del colon retto: Asl, farmacie e medici di famiglia: insieme per un percorso di screening

Un percorso offerto gratuitamente ogni due anni a tutti i cittadini di ambo i sessi di età compresa tra i 50 e i 74 anni, residenti o domiciliati nella provincia spezzina per prevenire il cancro del colon retto. Con la collaborazione delle farmacie e il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, Asl 5 ha spiegato questa mattina alla stampa i capisaldi di un’attività di screening che l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione eleggibile e promuovere l’importanza e l’efficacia del test. Ogni anno 50mila italiani si ammalano di cancro del colon retto e un numero dieci volte superiore è stato o è affetto da questa neoplasia: numeri che possono essere ridotti attraverso un’attività di prevenzione. Fino ad oggi chi aderiva alla campagna di monitoraggio riceveva per posta una provetta insieme alla busta preaffrancata per l’invio postale al laboratorio, dove inserire un campione di feci per la ricerca del sangue occulto. Chi lo ha già eseguito almeno una volta continuerà a riceverlo con questa modalità, chi invece non lo hai mai eseguito, sarà invitato per lettera a richiedere gratuitamente la provetta in una delle farmacie aderenti (vedi elenco a fondo articolo). Dopo il test le provette devono sempre essere riconsegnate in farmacia. “Nell’ambito del progetto globale “Farmacia dei servizi” è il risultato di un lavoro di squadra che vede l’Azienda lavorare in sinergia con gli MMG e le farmacie che ringrazio – ha introdotto Paolo Cavagnaro, Direttore Generale di Asl 5 –. Rientra nell’attività di screening gratuita che viene offerta alla cittadinanza esattamente come avviene per la mammografia e il pap test. Le autorità sanitarie europee e italiane raccomandano fortemente l’esecuzione del test ogni 2 anni: se correttamente eseguito, agli intervalli previsti, il test si è dimostrato in grado di ridurre l’incidenza e la mortalità di questa neoplasia”. Sul campo, nel lavoro di tutti i giorni, Lorenzo Camellini, spiega in modo più tecnico il perché il test del sangue occulto sia la metodica più semplice e meno invasiva per ridurre il rischio di questa tipologia di cancro: “Eseguirlo è facile: basta porre in una provetta una minima quantità di feci – spiega il direttore SC Gastroenterologia di Asl5 -. Il risultato positivo può essere approfondito con colonscopia, esame reso confortevole e affidabile, grazie alla esecuzione in sedazione, con strumenti sofisticati e operatori esperti”. Attenzione alle percentuali: “Su 100 test meno di 5 risultano positivi; molti hanno patologie minori (emorroidi diverticoli), circa un terzo ha polipi che se non asportati potrebbero trasformarsi in tumori. I soggetti che presentano già un tumore sono molto pochi e si tratta spesso di neoplasie in uno stato iniziale e facilmente curabile. Da noi è già attivo un progetto che vede i MMG impegnati a sensibilizzare gli utenti non aderenti allo screening. Siamo fiduciosi che la collaborazione dei farmacisti sarà sinergica a quella dei MMG e ci permetterà di ottenere una buona adesione al test”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com