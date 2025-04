Ricerca e innovazione: presentati i 12 progetti delle imprese aggregate al polo TRANSIT e cofinanziati da Regione

Liguria. Sono stati presentati nella sede di Confindustria a Genova i 12 progetti delle imprese aggregate al Polo TRANSIT (Tecnologie e Ricerca, Network, Sicurezza ed Intermodalità nei Trasporti) che Regione Liguria ha cofinanziato nell’ambito della programmazione PR Fesr 2021-2027.

“Siamo giunti alla terza giornata di restituzione del grande lavoro portato avanti dai cinque Poli di Ricerca e Innovazione regionali. Oggi il focus è sul Polo Transit e su tutte le imprese che gravitano attorno a questo ecosistema che rappresenta un punto di riferimento territoriale nell’ambito della logistica e dei trasporti – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Ricerca e Innovazione Alessio Piana – In particolare, grazie a un contributo regionale di oltre 6 milioni di euro, siamo riusciti a stimolare sul territorio progetti che porteranno ricadute positive per quasi 13 milioni di euro in termini di mobilità sostenibile, sicurezza del trasporto e manutenzione intelligente”.

