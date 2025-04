Rievocazione storica Coppa Milano-Sanremo, il 12 aprile tappa a Marina di Loano

Genova. La Coppa Milano-Sanremo, la gara di regolarità più antica d’Italia, torna con la sua 16esima rievocazione storica dal 10 al 13 aprile, regalando agli equipaggi un’esperienza unica tra paesaggi mozzafiato e tratti tecnici. Oltre 90 equipaggi percorreranno più di 1000 chilometri attraverso Lombardia, Piemonte e Liguria, affrontando oltre 100 prove speciali, tra cui quelle di media, per un format sempre più avvincente ed esclusivo.

La gara vedrà al via alcuni dei più prestigiosi top driver del panorama dell’automobilismo nazionale. Tra i protagonisti spiccano la coppia formata da Mario Passanante e Alessandro Molgora, che sfideranno il percorso a bordo di una raffinata Lancia Aprilia del 1937, così come Francesco e Giuseppe Di Pietra a bordo di una Fiat 508C del 1938. Non mancheranno Andrea Zagato e Marella Rivolta, al volante di una splendida Lancia Fulvia Zagato Sport del 1972, mentre Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, già vincitori di numerose competizioni di regolarità, gareggeranno su una Fiat 508C del 1935. A rendere ancora più esclusiva la competizione, la presenza della prestigiosa Bugatti Type 40 Grand Sport del 1928 e una rara Bugatti Type 37A del 1927, esemplari che incarnano l’essenza stessa dell’eleganza senza tempo.

