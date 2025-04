Sampdoria, quattro giorni per trovare la voglia di lottare

Genova. Dopo due giorni di rincorrersi di voci, la certezza che alla fine sarà Leonardo Semplici a sedere sulla panchina della Sampdoria nella trasferta alla Spezia è arrivata con la ripresa degli allenamenti a Bogliasco.

Un film già visto questa stagione, con la fiducia a tempo ad Andrea Sottil, non il massimo per un allenatore, poi esonerato quando ormai era indifendibile. Questa volta la squadra, a detta anche del direttore Pietro Accardi, è con il mister, ma il problema dell’urgenza di una svolta per evitare la Serie C ormai è come un lancio senza paracadute e questo è un problema per una squadra che mentalmente ha dimostrato grosse lacune nel corso della stagione non solo sulla gestione del risultato, ma anche sulla tenuta nervosa con ammonizioni ed espulsioni, al di là di quelle legate a errori arbitrali.

» leggi tutto su www.genova24.it