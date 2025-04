Skymetro, l’allarme del comitato SìTram: “Rischio ingorgo altissimo per la viabilità in Valbisagno”

Genova. “Rischio ingorgo altissimo” in Valbisagno a causa delle soluzioni individuate per il passaggio dello Skymetro. A lanciare l’allarme è il Comitato SìTram, tra le voci più critiche nei confronti del progetto di metropolitana sopraelevata portato avanti dall’amministrazione comunale e al contempo tra i sostenitori più convinti del trasporto pubblico a detrimento del trasporto privato.

Come anticipato da Genova24, nell’ultima versione del progetto di fattibilità (P4) compaiono alcuni piloni nel sottopasso di Genova Est, conseguenza della prescrizione ministeriale che vieta di intervenire sulla piastra di copertura del Bisagno. In questo modo sarà inevitabile un restringimento della carreggiata in direzione mare sulla viabilità in sponda sinistra. Questa riduzione “fa nascere enormi dubbi sulla circolazione, anzi certezze di incolonnamenti, per chi deve raggiungere il centro”, evidenzia il comitato.

