Spostamento polo Protezione civile, PCI: “Scelta insensata e dannosa”

“Prosegue ormai da alcuni giorni il dibattito circa la recente decisione in merito al trasferimento della sede della Protezione Civile da Santo Stefano di Magra a Brugnato; una scelta che non può che sollevare legittime domande sulla razionalità della stessa e sugli interessi che potrebbero celarsi dietro questa decisione. Si tratta infatti di un cambiamento che non solo non risponde a criteri di efficienza e logistica, ma che rischia di penalizzare gravemente l’operatività del servizio in caso di emergenza”. E’ quanto si legge in una nota del Pci che in merito alla vicenda prosegue: “Santo Stefano di Magra è storicamente un punto strategico per la Protezione Civile. Situato lungo le principali arterie di comunicazione, tra l’autostrada A12, la A15 e la ferrovia, permette interventi rapidi su tutto il territorio spezzino e nelle zone limitrofe. Il trasferimento a Brugnato, invece, colloca il centro in un’area periferica, con minori collegamenti infrastrutturali e tempi di intervento più lunghi in caso di calamità. Questa scelta appare ancora più discutibile considerando il progressivo aumento degli eventi climatici estremi che colpiscono la Liguria. Servirebbe un potenziamento della Protezione Civile, non un suo allontanamento dalle zone più strategiche su cui fa specie la condivisioni di più di un sindaco della provincia.

È lecito chiedersi chi beneficia di questo trasferimento. Il Comune di Brugnato è già stato al centro di dinamiche di speculazione legate allo sviluppo commerciale e turistico. L’ubicazione della nuova sede potrebbe essere parte di un più ampio disegno politico ed economico, che nulla ha a che fare con il miglioramento del servizio di Protezione Civile. Inoltre, la Regione Liguria, guidata dal centrodestra, sembra ignorare le esigenze del territorio, privilegiando scelte calate dall’alto piuttosto che un confronto con le realtà locali. La mancata trasparenza su questa decisione alimenta dubbi e sospetti.

