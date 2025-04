Addio a Davide De Simone, i funerali nella Cripta di Cristo Re

Lutto in città per la scomparsa di Davide De Simone, 49 anni, ex operatore di call center. Da tempo era ricoverato in ospedale alla Spezia dove purtroppo, ieri è spirato. In tanti nelle ultime ore stanno rivolgendo un pensiero a lui e alla famiglia.

Molto conosciuto in città, aveva un figlio al quale dedicava tutte le sue attenzioni. Lascia affranti il genitori, il fratello e la sorella, i cognati e quanti gli hanno voluto bene. I funerali si terranno sabato, 5 aprile, nella Cripta di Cristo Re in Via Veneto alla Spezia.

