Affitti brevi, Asppi contro il “modello Firenze”: “Forzatura, servono incentivi fiscali per i canoni concordati”

Genova. “Prendiamo atto delle dichiarazioni di Davide Patrone – capogruppo PD in Comune – che inneggiano al cosiddetto “modello fiorentino” sugli affitti brevi e sulla proprietà immobiliare, ma riteniamo doveroso fare alcune precisazioni. Paragonare la situazione di Genova a quella di Firenze ci pare oggettivamente una forzatura da un punto di vista di impatto di flussi turistici; inoltre, dopo la bocciatura del citato “modello” da parte del Tar, il Consiglio dei Ministri recentemente ha impugnato la legge della Regione Toscana sugli affitti turistici, ritenendola incostituzionale”.

A dirlo in una nota stampa Valentina Pierobon, presidente Asppi Genova, il sindacato dei piccoli proprietari immobiliari. “Queste dichiarazioni, dai toni propagandistici, non solo semplificano un tema complesso, ma rischiano di distorcere il dibattito politico, alimentando una retorica che scarica responsabilità su chi, in realtà, è vittima di anni di inerzia istituzionale”.

