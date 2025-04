Albenga, giunta approva convenzione per la realizzazione di quattro nuovi edifici in zona Vadino

Albenga. “Albenga continua a dimostrarsi una realtà dinamica e in evoluzione, capace di attirare l’attenzione di imprenditori privati che scelgono di investire nella città”. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale albenganese.

Proprio in questi giorni, la Giunta Comunale ha approvato una convenzione per la realizzazione di quattro nuovi edifici di 4 piani fuori terra nella zona di Vadino, un progetto che coinvolgerà l’area compresa tra via Gramsci, via Vecchia Avarenna e via Don Lasagna.

