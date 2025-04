Chiavari: addio laico a Roberto Pettinaroli, sabato alla Società Economica

Roberto Pettinatoli, 62 anni, aveva espresso il desiderio di ricevere, alla sua morte, un semplice saluto laico da parenti, amici e colleghi; senza funerale religioso. La cerimonia civile avverrà nella tarda mattinata di sabato, alle 11.30 presso la Società Economica. Ricorderanno lo scomparso il presidente dell’Economica Francesco Bruzzo, la deputata Valentino Ghio, un esponente dell’Anpi, forse un collega. Il decesso del giornalista, coordinatore fino a qualche mese fa delle pagine levantine del Secolo XIX, ha suscitato stupore e cordoglio per la sua notorietà, per la giovane età, per le modalità drammatiche della morte, per il suo impegno civile proseguito anche dopo il pensionamento. E’ previsto che all’addio laico partecipi un numero elevato di persone che vogliono esprimere vicinanza alla famiglia e cordoglio a Roberto.

