Cogorno-‘Santa’: incidenti motociclistici, ferite due persone

Alle 17.20 circa a San Salvatore di Cogorno, in via Parma, un motociclista trentenne è stato trasferito al pronto soccorso di Lavagna dalla locale Croce Verde a causa delle fratture riportate; sul posto per ricostruire dinamica ed accertare eventuali responsabilità, è intervenuta la Polizia di Stato.

Circa un’ora dopo lungo la via Aurelia a Santa Margherita Ligure una donna di 70 anni ha subito un incidente causato da una motocicletta. E’ stata soccorsa dal medico del 118 e dalla Croce Rossa di Santa Margherita che l’ha trasportata in codice giallo al “pronto” di Lavagna.

