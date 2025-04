Conclusi i lavori di demolizione dell’impalcato del ponte Pagliari

Si sono conclusi il 27 marzo scorso i lavori di demolizione dell’impalcato del ponte Pagliari, dopo 45 giorni di attività ininterrotta e in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi. I lavori si sono svolti secondo un piano dettagliato di demolizione allegato al progetto e ottimizzato dall’appaltatore, che ha previsto una successione di attività consistenti nello smontaggio preliminare delle parti metalliche di finitura, come i parapetti, e nella successiva demolizione e allontanamento delle componenti strutturali vere e proprie, come l’antenna e le travi metalliche principali e secondarie dell’impalcato. Sono stati impiegati mezzi d’opera di grandi dimensioni fra cui un’autogru da 200 tonnellate e una di supporto da 90 tonnellate. L’appalto fu aggiudicato a fine 2024 all’impresa spezzina Nuova Malco Srl con un ribasso del 38% sull’importo posto a base di gara e, dunque, per un importo complessivo di €. 185.619,05.

