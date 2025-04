Coppa del Mondo Mtb, iscrizioni aperte per l’Enduro Open di Pietra Ligure

Pietra Ligure si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione: la Coppa del Mondo di Enduro UCI, e per tutti gli appassionati di mountain bike c’è un’occasione imperdibile per scendere in pista e vivere l’adrenalina della competizione.

Le iscrizioni per la gara Enduro Open sono ufficialmente aperte e c’è tempo fino al 2 maggio 2025 per iscriversi, offrendo la possibilità di correre con i propri amici sui leggendari trail di Pietra Ligure e della Val Maremola, in uno dei territori più iconici della Finale Outdoor Region.

