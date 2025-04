Genova. Una specializzazione nel project management, e un ruolo front line nel campo delle infrastrutture. in particolare nella città di Genova, una laurea col massimo dei voti, lode e dignità di stampa in Ingegneria e architettura edile conseguita presso l’Università di Genova (e una grande passione per il tennis).

È con questo identikit che Elena Musso ha assunto la carica di presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Ance Liguria.

