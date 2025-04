Esselunga Sestri Ponente, Patrone (Pd): “Il Comune può fermare l’iter ma decide di non farlo”

Genova. “Leggiamo con stupore le dichiarazioni del sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, per cui l’insediamento del nuovo supermercato Esselunga a Sestri Ponente nascerebbe dalla doverosa esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato. Non è così. Piciocchi lo sa bene, le sue competenze professionali di avvocato amministrativista dovrebbero consentirgli di spiegare ai cittadini genovesi che il Comune di Genova in questi ultimi sette anni ha svolto un ruolo determinante per consentire l’insediamento di Esselunga a Sestri Ponente, che altrimenti non sarebbe stato permesso”.

E’ quanto sostiene il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Davide Patrone, che in una nota commenta la posizione confermata dal vicesindaco reggente Piciocchi. “Non ci sono i presupposti per stoppare la conferenza dei servizi – ha spiegato – farlo ci esporrebbe a un rischio di danno erariale e al pagamento di penali”. Il tema è quello dell’istanza presentata formalmente da Confcommercio contro il progetto di un nuovo supermercato Esselunga a Sestri Ponente.

