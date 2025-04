Giordano (M5s): “Iren chiude l’acqua a due condomini per una morosità di 12 centesimi”

Genova. “Oggi, pare per una morosità di appena 12 centesimi, Iren ha chiuso la fornitura d’acqua a due condomini di via Borzoli, lasciandoli a secco: in quei condomini ci vivono 72 famiglie, molte delle quali con bambini e anziani fragili”.

A denunciarlo è Stefano Giordano, consigliere regionale del M5s: “Inaccettabile che si trattino così i cittadini calpestando un diritto fondamentale. Non bastano gli aumenti dei costi dei servizi ormai alle stelle da anni con tariffe al limite dell’usura, non basta l’incertezza economica in cui versano migliaia di cittadini, ora ci si trova anche a combattere contro un’amministrazione che dimostra quanto le politiche sui servizi siano lontane dalle necessità reali delle persone”.

