I vent’anni del “Melograno” di Spotorno: “La forza del volontariato, aiutiamo 60 famiglie”

L’associazione “Il Melograno Uniti per Spotorno” festeggia venti anni di attività e di operato sul territorio. E lo fa il prossimo 18 aprile, alle ore 15.30, presso la sede di vico Albini, indicata da una targa con i versi di Giuliano Meirana, indimenticato poeta spotornese: “U Meigranòu. Meigranòu, frütu de umanitè: un cö pin de gramelle de sulidajetè”.

“Sono trascorsi vent’anni da quando prospettai al dott. Nicola Citriniti la possibilità di costituire una Associazione di volontariato con lo scopo di aiutare le persone sole, malate, in difficoltà economica e sociale. L’idea gli piacque, anche lui aveva in testa qualcosa di simile, e fu così che fondammo l’associazione che chiamammo “Il Melograno Uniti per Spotorno”. Il dott. Citriniti fu il primo presidente ed io la sua vice” racconta l’attuale presidente Ornella Baglietto. “Attualmente, sono sessanta le famiglie che aiutiamo”.

» leggi tutto su www.ivg.it