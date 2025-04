Incidente aereo in Liguria: l’ultraleggero non aveva una scatola nera, su una app di volo possibili risposte sulla tragedia

Genova. Era stato appena venduto a Riccardo Muci, il poliziotto eroe morto ieri tragicamente a Isola del Cantone insieme all’istruttore di volo Giuseppe Gabbi, l’ultraleggero Promecc modello Freccia che si è schiantato su una collina in località Montessoro e ha preso fuoco senza lasciare scampo ai suoi occupanti.

Proprio ieri Muci doveva portare il velivolo da Mazzé (Torino) dove l’aereo era custodito dal precedente proprietario a Sutri nel Viterberse. Muci, grande appassionato di volo, non se la sentiva di affrontare da solo la lunga traversata per questo aveva chiamato Gabbi per accompagnarlo in quel trasferimento.

