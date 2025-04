La Carovana per la Cittadinanza arriva a Sarzana: “Non si può attendere dieci anni se si è nati qui”

Domenica 6 aprile si terrà la tappa della Carovana per la Cittadinanza nella nostra provincia, precisamente a Sarzana in Piazza Avis alle 10.30. La Carovana della Cittadinanza è un’iniziativa promossa da Arci, Cgil, Conngi, Dalla Parte Giusta della Storia, Idem Network e Italiani senza Cittadinanza; una campagna che attraverserà l’Italia per raccontare a tutto il Paese, dai piccoli centri alle grandi città, che votare 5 SI ai referendum dell’8 e 9 giugno è un atto rivoluzionario.

“Domenica ci saranno tanti interventi e volantinaggi per chiedere un SÌ per cambiare una legge sulla cittadinanza che produce effetti negativi su centinaia di migliaia di persone che lavorano in Italia, che qui nascono, frequentano scuole e università e che sono costrette ad attendere dieci anni – ma spesso anche molto di più – per ottenere il diritto di vivere liberamente; abbiamo la responsabilità di tenere insieme lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, democrazia” dicono Arci e Cgil della Spezia.

