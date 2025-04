L’economista Carlo Cottarelli incontra gli studenti del Grassi: “La mia preoccupazione è che la guerra commerciale sfoci in conflitto”

Savona. L’economista Carlo Cottarelli ha incontrato gli studenti del Liceo scientifico Grassi di Savona nell’ambito del programma Peses promosso dall’università Cattolica del Sacro Cuore. Cottarelli ha fatto un quadro della situazione economica mondiale attuale spiegando cosa sono i dazi e le possibili conseguenze.

La dirigente Daniela Ferraro ha introdotto l’incontro: “Voglio ringraziare il professor Cottarelli per la sua disponibilità per essere qui con noi oggi e ringrazio anche il Rotary grazie al quale siamo riusciti ad avere il contatto. Lo abbiamo corteggiato per due anni, un’espressione poco istituzionale ma che rappresenta la verità. Ci sono stati proposti altri relatori, ma noi abbiamo voluto Cottarelli. Il prof Cottarelli riesce a rendere comprensibile questioni difficili, è una dote notevole rendere accessibile concetti complessi“.

» leggi tutto su www.ivg.it