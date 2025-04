Nuovi attraversamenti e semafori in piazza Corvetto, si parte martedì 8 aprile

Genova. Scatterà martedì 8 aprile e resterà in vigore almeno un anno la nuova viabilità pedonale in piazza Corvetto a Genova. Da lunedì sera Aster, che ha già installato i due nuovi semafori, traccerà le strisce pedonali che consentiranno di attraversare la piazza, snodo centrale della città, in superficie.

Gli attraversamenti pedonali, regolati da semaforo, si troveranno tra lo sbocco di via Martin Piaggio, davanti alla fermata dell’autobus, fino al centro della piazza e da qui, con un altro attraversamento, si camminerà fino all’angolo tra piazza Corvetto e via XII Ottobre.

