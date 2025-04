Rapporto Istat, Benifei e Baruzzo: “La destra non può più raccontare quello che non esiste. Bucci chiuda il libro dei sogni”

Benifei: “Dati Liguria e Genova allarmanti. Bucci e la destra non possono più raccontare ciò che non esiste”

“I dati che emergono dal rapporto ISTAT sul benessere equo e sostenibile sono allarmanti. In tantissime voci importantissime la Liguria è ultima nel Nord Ovest e sotto la media nazionale.

Un dato su tutti, che fa da cornice, è quello della forbice sociale tra ricchi e poveri, che negli ultimi anni si è allargata sempre più, in particolare su Genova. La narrazione di 10 anni di Toti e dell’ex sindaco e oggi presidente Bucci è un puro falso, che si scontra con una dura realtà di cui, sono sicuro, i genovesi terranno di conto alle elezioni comunali che sono alle porte, premiando la proposta di cambiamento e di giustizia sociale di Silvia Salis.

Malissimo poi i dati sul trasporto pubblico, sulla differenziata, sugli stipendi dei lavoratori, sull’accessibilità a scuole e asili. Siamo fanalino di coda del Nord Ovest, è inaccettabile.

Sconcertante poi il quadro sulla sanità, con il 14.7% dei liguri che si va a curare in altre regioni. Un dato che sale addirittura a quasi un cittadino su quattro in provincia della Spezia.

Non possiamo rassegnarci a questa arretratezza e a rimanere costantemente indietro. Non è quello che i liguri meritano. Eppure questa destra e il presidente Bucci appaiono arroccati a raccontare che la nostra è una regione moderna, che corre. È una realtà distorta che non possiamo più accettare che venga raccontata”.

Baruzzo: “Liguria regione peggiore del Nord Ovest su molti indicatori. Male i servizi, Spezia la peggiore sulla sanità. Bucci guardi la realtà e chiuda il libro dei sogni” “Il rapporto ISTAT sul benessere equo e sostenibile evidenzia criticità che smentiscono la narrazione di Bucci e della destra su una Liguria che corre. Si evidenziano, infatti, pesanti problemi sul trasporto pubblico locale che, d’altronde, i cittadini vivono ogni giorno. L’offerta è di 4.270 posti/km per abitante, un valore che ci rende fanalino di coda nel Nord Ovest. Sulla raccolta differenziata siamo di 7.7 punti percentuali sotto alla media nazionale e siamo la peggiore regione del Nord Ovest per quantità di rifiuti prodotti. La vera tragedia, come denunciamo da anni, è sulla sanità, con un tasso di emigrazione verso ospedali di altre regioni pari al 14.7%, contro l’8.3% nazionale. Nella nostra provincia, La Spezia, il dato è terribile ed è del 22.3%, esattamente il 14% sopra la media nazionale. Cioè, quasi uno spezzino su quattro va a curarsi in Toscana, in Emilia o in altre regioni. Anche sul fronte del lavoro, gli indicatori risultano più bassi della media delle regioni del Nord Ovest, gli infortuni mortali sono più alti della media nazionale e la retribuzione media annua più bassa. Male anche sull’accessibilità alla scuola e agli asili. In Liguria soltanto il 15,9% delle bambine e dei bambini usufruisce dei servizi comunali per l’infanzia. A chiudere il quadro ci sono i dati sugli addetti delle imprese attive in un settore di punta come il turismo, che sono sotto sia alla media nazionale sia a quella del Nord Ovest, e una forbice delle disuguaglianze tra ricchi e poveri che, negli anni, si è sempre più divaricata. Di fronte a questo scenario, è essenziale che la giunta Bucci guardi la realtà, chiuda il libro dei sogni, abbandoni l’arroganza con cui governa e si confronti per trovare soluzioni concrete a problemi che, in 10 anni di centrodestra, si sono aggravati tragicamente”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com